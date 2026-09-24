Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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24.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 118,54 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 118,54 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 118,98 CHF. Mit einem Wert von 117,22 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 587'752 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,68 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,80 CHF fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,34 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,81 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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