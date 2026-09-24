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SMI-Performance im Fokus 24.09.2026 17:58:12

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

Zum Handelsschluss agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 13’899.05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.588 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.229 Prozent auf 13’889.89 Punkte an der Kurstafel, nach 13’921.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13’840.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’964.15 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0.198 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der SMI bei 14’447.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der SMI 14’117.75 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der SMI auf 11’978.83 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.92 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1.65 Prozent auf 142.10 CHF), Lonza (+ 1.46 Prozent auf 570.00 CHF), Novartis (+ 1.16) Prozent auf 118.96 CHF), Nestlé (+ 1.09 Prozent auf 77.94 CHF) und Galderma (+ 0.84 Prozent auf 162.25 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-6.11 Prozent auf 82.62 CHF), Partners Group (-5.35 Prozent auf 591.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.33 Prozent auf 80.50 CHF), Holcim (-2.04 Prozent auf 66.32 CHF) und Sika (-1.57 Prozent auf 182.10 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’758’288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 308.799 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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