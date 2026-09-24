Schwacher Handel: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag fiel der SLI via SIX zum Handelsende um 0.45 Prozent auf 2’237.06 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0.278 Prozent tiefer bei 2’240.97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’247.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’247.70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’233.43 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.231 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, notierte der SLI bei 2’314.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der SLI bei 2’263.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der SLI 1’969.73 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.00 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1.65 Prozent auf 142.10 CHF), Lonza (+ 1.46 Prozent auf 570.00 CHF), Novartis (+ 1.16 Prozent auf 118.96 CHF), Nestlé (+ 1.09 Prozent auf 77.94 CHF) und Galderma (+ 0.84 Prozent auf 162.25 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-6.11 Prozent auf 82.62 CHF), Partners Group (-5.35 Prozent auf 591.00 CHF), VAT (-2.51 Prozent auf 645.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.33 Prozent auf 80.50 CHF) und Holcim (-2.04 Prozent auf 66.32 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’758’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 308.799 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch