Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag gefragt

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 119,58 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'946 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 119,78 CHF. Bei 117,22 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'270'121 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 132,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Gewinne von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 96,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,41 USD. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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