Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
Novartis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Richard Vosser kommentierte am Dienstag die milliardenschwere Übernahme von Tourmaline Bio in den USA. Der erworbene Antikörper Pacibekitug sei eine Bereicherung für die Schweizer. Das Portfolio im kardiovaskulären Bereich werde damit ergänzt. Der Wirkstoff hinke Ziltivekimab von Novo Nordisk aber um mindestens drei Jahre hinterher und weise möglicherweise eine etwas geringere Wirkung in der Entzündungshemmung auf. Dies könne insgesamt die Effektivität bei der Senkung des kardiovaskulären Risikos beeinträchtigen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
101.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.76%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: SMI notiert um Nulllinie (finanzen.ch)
|
11:45
|Novartis-Aktie reagiert zurückhaltend: Novartis übernimmt Tourmaline Bio (AWP)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:27
|Novartis plant Milliardenzukauf in den USA (AWP)
|
08:09
|Novartis will Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden Dollar übernehmen (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis to acquire Tourmaline -2- (Dow Jones)
|
06:59
|Press Release: Novartis to acquire Tourmaline Bio, complementing cardiovascular pipeline with pacibekitug for the treatment of atherosclerotic cardiovascular... (Dow Jones)