SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Wochenentwicklung
|
06.03.2026 21:26:00
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’095.55
|-1.52%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: Verluste an den US-Börsen -- SMI und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen fester
An der Wall Street dominieren die Bären. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag steil nach unten. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.