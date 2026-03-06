NVIDIA-Aktie aufgestockt: Das waren die Depotwerte von Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Blick ins Portfolio 06.03.2026 03:46:19

In Q4 2025 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management viele seiner Beteiligungen aufgestockt. So haben sich die Depots-Top Ten verändert.

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen den Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Investitionen quartalsweise über das sogenannte 13F-Formular zu melden. Diese Regelung gilt auch für den Vermögensverwalter Fisher Asset Management, geführt von Starinvestor Ken Fisher. Der Depotwert des Unternehmens lag im vierten Quartal 2025 bei rund 292,99 Milliarden US-Dollar.

Im Folgenden sind die zehn grössten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im Schlussquartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch


    Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
