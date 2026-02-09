Novartis Aktie News: Novartis legt am Montagmittag zu

Die Novartis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 120,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'505 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 121,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,54 CHF. Zuletzt wechselten 704'649 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 121,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,51 Prozent Luft nach oben. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Am 04.02.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.66 Mrd. CHF – eine Minderung von -7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.54 Mrd. CHF eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 27.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 9,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Novartis-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Novartis-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein