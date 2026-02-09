Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.0%  SPI 18’649 0.1%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’776 0.2%  Euro 0.9156 -0.2%  EStoxx50 6’009 0.2%  Gold 5’005 0.9%  Bitcoin 53’080 -3.0%  Dollar 0.7718 -0.6%  Öl 68.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie gefragt: Mehr Tempo beim Ausbau des Deutschland-Geschäfts
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Heidelberg Materials-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis legt am Montagmittag zu

Novartis Aktie News: Novartis legt am Montagmittag zu

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 120,78 CHF.

Novartis
120.90 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 120,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'505 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 121,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,54 CHF. Zuletzt wechselten 704'649 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 121,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,51 Prozent Luft nach oben. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Am 04.02.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,01 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.66 Mrd. CHF – eine Minderung von -7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.54 Mrd. CHF eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 27.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 9,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Novartis-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Novartis-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein