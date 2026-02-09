NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe zwar Fortschritte bei den Kosten erzielt, doch sei anzumerken, dass der Schwerpunkt inzwischen auf der Restrukturierung des Geschäfts und nicht mehr des Portfolios verlagert worden sei, schrieb Biraj Borkhataria am Montag./rob/edh/ag;