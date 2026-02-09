Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’531 0.2%  SPI 18’678 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’842 0.5%  Euro 0.9151 -0.2%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 5’020 1.2%  Bitcoin 53’113 -2.9%  Dollar 0.7696 -0.9%  Öl 68.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Helvetia-Aktie steigt: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
Micron-Aktie unter Druck: Verliert der Chipkonzern NVIDIA als KI-Kunden?
Symrise-Aktie fällt dennoch: US-Justiz stellt Kartellermittlungen ein
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.03
CHF
-0.26
CHF
-0.89 %
09:25:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 13:19:31

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Shell
29.03 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe zwar Fortschritte bei den Kosten erzielt, doch sei anzumerken, dass der Schwerpunkt inzwischen auf der Restrukturierung des Geschäfts und nicht mehr des Portfolios verlagert worden sei, schrieb Biraj Borkhataria am Montag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
27.84 £ 		Abst. Kursziel*:
14.92%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:19 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Shell Overweight Barclays Capital
06.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen