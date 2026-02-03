Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 10:32:01

Novartis Neutral

Novartis
115.54 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch nach erster Diagnose. Über das eher schwache operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr könnten die Anleger wohl hinwegsehen. Schwerwiegender sei wohl die Verschiebung kurzfristiger Kurstreiber wie der Studiendaten von Pelacarsen, Remibrutinib und Abelacimab. Diesbezüglich erwartet Weston Details in der Telefonkonferenz./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
115.28 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
115.54 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.40%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

