09.02.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Plus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Novartis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 121,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'531 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 121,40 CHF. Bei 120,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 262'125 Novartis-Aktien.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 121,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 33,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 04.02.2026. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10.66 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.54 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Novartis am 28.04.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 27.04.2027.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

