Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
55.42USD
-5.13USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
09.02.2026 12:49:03
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever vor Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent verzeichnet haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
21.01.26
|World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO (Financial Times)
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|12:49
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|55.42
|-8.47%
