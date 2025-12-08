Unilever 55.42 USD -8.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever vor Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent verzeichnet haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.