Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
09.02.2026 12:49:03

Unilever Overweight

Unilever
55.42 USD -8.47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever vor Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vierten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent verzeichnet haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

