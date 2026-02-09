Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
121.60 €
Abst. Kursziel*:
-46.55%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
122.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-46.81%
Analyst Name::
Alexia Dogani
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
13:32
|EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025 (EQS Group)
13:32
|EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for 2025 (EQS Group)
03.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie sinkt: Rückkehr ins Rote Meer geplant (AWP)
|
31.01.26
|Analysten sehen bei Hapag-Lloyd-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
27.01.26
|Hapag Lloyd zögert bei Rückkehr durchs Rote Meer - Gefahr durch Huthi-Rebellen (Spiegel Online)
31.12.25
|So stuften die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
23.12.25
|EQS-News: Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien (EQS Group)
23.12.25
|EQS-News: Hanseatic Global Terminals to invest in greenfield container terminal project in Brazil (EQS Group)