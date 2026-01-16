Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’439 -0.3%  SPI 18’553 -0.2%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’289 -0.3%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’022 -0.3%  Gold 4’608 -0.2%  Bitcoin 76’401 -0.5%  Dollar 0.8019 -0.2%  Öl 64.5 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Bayer-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Roche-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
D-Wave-Aktie fängt sich: Quantum-Circuits-Übernahme und Insiderverkäufe prägen das Bild
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

116.00
CHF
1.52
CHF
1.33 %
12:07:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 11:03:41

Novartis Neutral

Novartis
115.62 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
116.06 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
115.63 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.32%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten