Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
108.56CHF
1.32CHF
1.23 %
11:53:28
SWX
16.12.2025 09:52:51
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
