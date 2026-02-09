Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Fokus habe unter anderem auf der Ressourcenbasis des Ölkonzerns gelegen, schrieb Lydia Rainforth am Montag. Shell verfüge über die Zeit und die finanziellen Mittel, um das Konzernportfolio zu sortieren./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.86 £
|
Abst. Kursziel*:
43.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|29.03
|-0.89%
