Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.27 Prozent höher bei 6’091.22 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.087 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.244 Prozent stärker bei 6’029.42 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’014.74 Punkten am Vortag.

Bei 6’098.04 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’029.42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2.12 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’164.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’424.73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’653.17 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4.24 Prozent auf 44.15 EUR), Rheinmetall (+ 4.04 Prozent auf 796.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.47 Prozent auf 121.06 EUR), UniCredit (+ 2.96 Prozent auf 76.12 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.79 Prozent auf 30.35 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-0.89 Prozent auf 172.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR), Deutsche Telekom (-0.11 Prozent auf 27.12 EUR), SAP SE (-0.04 Prozent auf 194.06 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.00 Prozent auf 317.20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’184’859 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 436.139 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch