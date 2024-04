ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Das erste Quartal habe etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei aber unverändert geblieben, und so dürfte sich auch der Analystenkonsens nur geringfügig verändern./tih/gl;