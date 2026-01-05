Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
5.16CHF
-0.03CHF
-0.50 %
09:00:07
BRXC
05.01.2026 07:46:46
Nokia Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.54 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
5.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.32%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
|
25.11.25