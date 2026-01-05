Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

5.16
CHF
-0.03
CHF
-0.50 %
09:00:07
BRXC
05.01.2026 07:46:46

Nokia Market-Perform

Nokia
5.16 CHF -0.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

