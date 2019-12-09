Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Underweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.57%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
