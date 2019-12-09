Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.10.2025 11:51:07

Nokia Neutral

Nokia
4.44 CHF -1.68%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4.10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5.13 € 		Abst. Kursziel*:
-20.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.42%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

13.10.25 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Nokia Underweight Barclays Capital
29.07.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
29.07.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
