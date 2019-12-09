Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
3.41CHF
-1.49CHF
-30.39 %
09.12.2019
SWX
23.10.2025 11:51:07
Nokia Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.42%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
12:09
|Nokia überrascht trotz Gewinnrückgang positiv - Aktie springt hoch (AWP)
|
08:47
|Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden (Dow Jones)
|
22.10.25
|Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.10.25
|China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik - Aktien aber fest (Dow Jones)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
02.10.25
|China curbs use of Nokia and Ericsson in telecoms networks (Financial Times)
|
15.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|3.41
|-30.39%
