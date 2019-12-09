Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
3.41CHF
-1.49CHF
-30.39 %
09.12.2019
SWX
26.09.2025 12:02:30
Nokia Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Sell
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2.90 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
3.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.40%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
3.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.53%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
