Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’914 0.3%  SPI 16’511 0.2%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’607 0.3%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 5’468 0.4%  Gold 3’752 0.1%  Bitcoin 87’269 0.1%  Dollar 0.8000 0.0%  Öl 69.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Intel-Aktie steigt weiter: Milliarden-Deal mit TSMC voraus?
Plug Power-Aktie nach volatiler Woche erneut tiefer: Hält die Rally nun an?
SGS-Aktie höher: Neuer Hauptsitz wird am 29. Januar 2026 eröffnet
Alibaba integriert NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...

Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

3.41
CHF
-1.49
CHF
-30.39 %
09.12.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 12:02:30

Nokia Sell

Nokia
3.74 CHF -1.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nokia

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nokia-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nokia-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Sell
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2.90 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
3.94 € 		Abst. Kursziel*:
-26.40%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26.53%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse