Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könnte die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.70 €
|
Abst. Kursziel*:
7.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.31%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:54
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8.00
|63.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|
Deutsche Bank AG
PUMA Hold
|13:54
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|13:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Nokia Overweight
|13:24
|
Jefferies & Company Inc.
Valeo Hold
|13:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|12:07
|
JP Morgan Chase & Co.
ams-OSRAM Neutral
|12:05
|
Bernstein Research
Netflix Outperform