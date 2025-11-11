Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nokia Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könnte die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 12:08 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.70 € 		Abst. Kursziel*:
7.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.31%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

13:54 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
