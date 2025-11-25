Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
25.11.2025 13:36:00
Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu
Die Nokia-Aktie wird nach aktuellem Stand am 31. Dezember zum letzten Mal an der Börse in Paris gehandelt.
An der Börse in Helsinki gewinnt die Nokia-Aktie am Dienstag zeitweise 0,92 Prozent auf 5,24 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com