SMI 12’685 0.2%  SPI 17’431 0.3%  Dow 46’448 0.4%  DAX 23’274 0.2%  Euro 0.9336 0.2%  EStoxx50 5’541 0.2%  Gold 4’137 - Bitcoin 70’995 -0.5%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 63.1 -0.4% 
Delisting 25.11.2025 13:36:00

Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu

Die Nokia-Aktie wird nach aktuellem Stand am 31. Dezember zum letzten Mal an der Börse in Paris gehandelt.

Nokia
4.90 CHF 2.00%
Kaufen Verkaufen
Euronext Paris bestätigte den Delisting-Antrag des finnischen Telekomausrüsters, wie dieser jetzt mitteilte. Der Nokia-Verwaltungsrat hatte den Rückzug von der französischen Börse Anfang November beschlossen und dies mit dem Aufwand im Hinblick auf das geringe Handelsvolumen in Paris begründet. Die Nokia-Aktie wird seit April 2015 in Paris gehandelt. Hintergrund dafür war, dass die Finnen seinerzeit den französischen Wettbewerber Alcatel-Lucent übernehmen.

An der Börse in Helsinki gewinnt die Nokia-Aktie am Dienstag zeitweise 0,92 Prozent auf 5,24 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com