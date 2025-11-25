Geringes Handelsvolumen: Nokia verlässt die Börse in Paris - Aktie legt zu

Euronext Paris bestätigte den Delisting-Antrag des finnischen Telekomausrüsters, wie dieser jetzt mitteilte. Der Nokia-Verwaltungsrat hatte den Rückzug von der französischen Börse Anfang November beschlossen und dies mit dem Aufwand im Hinblick auf das geringe Handelsvolumen in Paris begründet. Die Nokia-Aktie wird seit April 2015 in Paris gehandelt. Hintergrund dafür war, dass die Finnen seinerzeit den französischen Wettbewerber Alcatel-Lucent übernehmen.

An der Börse in Helsinki gewinnt die Nokia-Aktie am Dienstag zeitweise 0,92 Prozent auf 5,24 Euro.

DOW JONES