NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht positiv überrascht", schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Zum Teil sei dies auf Pläne zurückzuführen, sich von margenschwachen Geschäftsbereichen zu trennen, und möglicherweise auch auf eine gewisse Vorsicht. Die Auftragsdynamik von Hyperscalern, große Cloud-Anbieter mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur, sei jedoch stark. Der Analyst geht weiter von einer anstehenden Neubewertung der Aktie aus, sobald der Markt das höhere Wachstum durch KI und Cloud sowie potenziell höhere Margen im Mobilfunkbereich einpreise./rob/ck/ag;