Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

8.00
CHF
3.10
CHF
63.27 %
11.11.2025
SWX
20.11.2025 07:40:31

Nokia Buy

Nokia
4.86 CHF -6.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anlässlich der Hauptversammlung bekanntgegebenen Finanzziele des Netzwerkausrüsters und Infrastrukturanbieters für Mobilfunknetze hätten "insgesamt nicht positiv überrascht", schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Zum Teil sei dies auf Pläne zurückzuführen, sich von margenschwachen Geschäftsbereichen zu trennen, und möglicherweise auch auf eine gewisse Vorsicht. Die Auftragsdynamik von Hyperscalern, große Cloud-Anbieter mit leistungsfähiger IT-Infrastruktur, sei jedoch stark. Der Analyst geht weiter von einer anstehenden Neubewertung der Aktie aus, sobald der Markt das höhere Wachstum durch KI und Cloud sowie potenziell höhere Margen im Mobilfunkbereich einpreise./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.24 € 		Abst. Kursziel*:
37.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.98%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse