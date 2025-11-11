Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
8.00CHF
3.10CHF
63.27 %
11.11.2025
SWX
20.11.2025 11:53:31
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
6.75 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
5.28 €
Abst. Kursziel*:
27.79%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
5.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.50%
Analyst Name::
Robert Sanders
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
19.11.25
|Nokia setzt Fokus auf KI und strafft Konzernstruktur - Gewinnwachstum angepeilt (AWP)
19.11.25