Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck;

