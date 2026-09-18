NYSE-Handel Dow Jones liegt im Minus

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.46 Prozent leichter bei 51’539.74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.820 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.202 Prozent auf 51’882.53 Punkte an der Kurstafel, nach 51’778.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’826.78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’508.51 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2.30 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’343.40 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der Dow Jones bei 51’564.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der Dow Jones bei 46’142.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.53 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 0.76 Prozent auf 382.65 USD), Amazon (+ 0.69 Prozent auf 252.93 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.66 Prozent auf 345.94 USD), McDonalds (+ 0.61 Prozent auf 249.99 USD) und Caterpillar (+ 0.35 Prozent auf 801.39 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-2.91 Prozent auf 230.84 USD), Walt Disney (-1.94 Prozent auf 103.31 USD), Cisco (-1.51 Prozent auf 108.58 USD), Travelers (-1.23 Prozent auf 374.84 USD) und Procter Gamble (-0.98 Prozent auf 146.11 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’673’513 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch