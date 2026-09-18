Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Nike-Papiers betrug an diesem Tag 72.10 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138.696 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 36.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’043.00 USD wert. Damit wäre die Investition um 49.57 Prozent gesunken.

Alle Nike-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch