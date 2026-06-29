Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’127 -0.3%  SPI 19’909 -0.2%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’660 0.0%  Euro 0.9220 0.0%  EStoxx50 6’212 -0.2%  Gold 4’037 -1.3%  Bitcoin 48’680 0.9%  Dollar 0.8086 -0.2%  Öl 72.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend: Ist das Plus mehr als nur eine Erholung?
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Aktien von Samsung und SK hynix fallen: Offenbar neue Mega-Investitionen geplant
TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen?
IVF HARTMANN: Finanzchef verlässt das Unternehmen - Aktie fester
Suche...
eToro entdecken

Nike Aktie 957150 / US6541061031

33.36
CHF
0.16
CHF
0.49 %
12:36:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 11:41:32

Nike Neutral

Nike
33.36 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 22:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 47.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 40.75 		Abst. Kursziel*:
15.34%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 40.76 		Abst. Kursziel aktuell:
15.31%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:41 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 Nike Outperform Bernstein Research
23.06.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Nike Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 33.36 0.49% Nike Inc.