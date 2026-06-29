Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 47.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 40.75
|
Abst. Kursziel*:
15.34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 40.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.31%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
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