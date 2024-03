ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Die Resultate hätten enttäuscht, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Gespräche mit Branchenexperten ließen darauf schließen, dass sich der Sportartikelhersteller in der Direktvermarktung stärker an finanziellen Zielen als an den Wünschen der Kunden orientiert haben könnte. Aus diesem Grund dürfte dieses Segment hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein./bek/edh;