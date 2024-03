FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 600 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Einstieg in Live-Sportereignisse dürfte Abonnements und Werbeeinnahmen steigern, schrieb Analyst Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem profitiere der Streaming-Anbieter weiterhin vom Ende des "Passwortteilens", dem günstigeren werbefinanzierten Modell sowie der Fortsetzung und Neuerscheinungen von erfolgreichen Serien und Filmen. Besonders positiv bewertet der Experte das Ziel für die operative Marge im laufenden Geschäftsjahr./la/mis;