Mit diesen Codes mehr Filme, Dokus und Serien bei Netflix finden

Netflix nutzt unter anderem für die Startseite des Streamingdienstes verschiedene, automatisierte Algorithmen. Diese generieren, dass den Nutzern genau die Filme und Serien angezeigt werden, die in das personalisierte Profil passen. Zwar bietet ein solches System viele Vorteile, verhindert jedoch auch ein abwechslungsreiches Angebot. Denn dadurch, dass jedes Profil sich aus bereits gesehenen und bewerteten Filmen und Serien aufbaut, wird immer nur ein sehr kleiner Teil der Filme angezeigt, die Netflix tatsächlich im Angebot hat. Dabei haben theoretisch alle Nutzer auf alle Filme Zugriff - man muss nur wissen, wie -, denn um tatsächlich das volle Netflix-Angebot ansehen zu können, bedarf es einiger Codes, die verschiedene Genre sichtbar werden lassen.

Das britische Nachrichtenportal Telegraph hat die verschiedenen Zahlen-Codes zusammengestellt und veröffentlicht. Weil Netflix eine grosse Bibliothek mit Tausenden Filmen und Serien ist, gibt es für jedes noch so kleine und verrückte Sub Genre eine eigene Zahl. Im Folgenden sind die Codes für Filme, Serien und Dokumentation in verschiedenen Genre aufgelistet. Bislang ist die Nutzung der Codes lediglich im Webbrowser möglich, da sie nur in Kombination mit der Webadresse "www.netflix.com/browse/genre/XXXX" funktionieren. Bei der Eingabe muss "XXXX" durch den entsprechenden Code ersetzt werden.

Die Codes für Filme

Fussballfilme: "12549"

Komödien: "6548"

Dunkle Komödien: "869"

ausländische Komödien: "4426"

Übernatürliche Horrorfilme: "42023"

Stummfilme: "53310"

Schmachtfetzen: "6384"

Italienische Filme: "8221"

Tier-Filme: "5507"

Klassiker: "31574"

Klassische Komödien: "31694"

Klassische Dramen: "29809"

Classic Sci-Fi & Fantasy: "47147"

Classic Thrillers: "46588"

Film Noir: "7687"

Klassische Kriegs-Filme: "48744"

Epische Filme: "52858"

Klassische ausländische Filme: "32473"

Classic Westerns: "47465"

Vampir-Horrorfilme: "75804"

Spionage-Thriller: "9147"

Action & Adventure: "1365"

Asiatische Action-Filme: "77232"

Classic Action & Adventure: "46576"

Action-Komödien: "43040"

Action Thrillers: "43048"

Abenteuer-Filme: "7442"

Comics und Superhelden: "10118"

Western: "7700"

Spionage Action & Adventure: "10702"

Crime Action & Adventure: "9584"

Ausländische Action & Adventure: "11828"

Kampfkunst: "8985"

Militärische Action & Adventure: "2125"

Die Codes für Serien

Mini-Serien: "4814"

Militärische TV-Shows: "25804"

TV Shows: "83"

Britische TV Shows: "52117"

Klassische TV Shows: "46553"

Crime TV Shows: "26146"

Kult-TV Shows: "74652"

Essen & Reise TV: "72436"

Kids‘ TV: "27346"

Koreanische TV Shows: "67879"

Science & Nature TV: "52780"

TV Action & Adventure: "10673"

TV Komödien: "10375"

TV Dramen: "11714"

TV Horror: "83059"

TV Mysteries: "4366"

TV Sci-Fi & Fantasy: "1372"

Teen TV Shows: "60951"

Children & Family Movies: "783"

Lernen für Kinder: "10659"

Disney: "67673"

Filme basierend auf Kinderbüchern: "10056"

Family Features: "51056"

TV Cartoons: "11177"

Kids‘ TV: "27346"

Kids Music: "52843"

Die Codes für Dokus und Shows

Stand-up Comedy: "11559"

Politische Dokumentarfilme: "7018"

Essen und Reise TV: "72436"

Reality TV: "9833"

TV-Dokumentationen: "10105"

Late Night Komödien: "1402"

Mockumentaries: "26"

Crime Dokumentationen: "9875"

Foreign Dokumentationen: "5161"

Historische Dokumentationen: "5349"

Militärische Dokumentationen: "4006"

Sport-Dokumentationen: "180"

Music & Concert Dokumentationen: "90361"

Travel & Adventure Dokumentationen: "1159"

