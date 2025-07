NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 1230 auf 1300 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Rot? Grün? Oder doch Gelb? Es sei nicht so ganz klar, wie die Börsenampel nach den Quartalszahlen leuchte, schrieb Doug Anmuth am Freitag. Die Ergebnisse und auch der Ausblick seien gemessen an den hohen Erwartungen recht solide. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass die Aktie eine Verschnaufpause benötigt./rob/ag/zb;