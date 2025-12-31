Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 31.12.2025 22:34:08

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor am Mittwochabend an Wert.

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.84 Prozent schwächer bei 25’249.85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.008 Prozent stärker bei 25’464.71 Punkten, nach 25’462.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’483.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’244.86 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0.834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 25’434.89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24’679.99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 21’012.17 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20.38 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit eBay (+ 0.00 Prozent auf 87.10 USD), Electronic Arts (-0.01 Prozent auf 204.33 USD), Zoom Communications (-0.01 Prozent auf 86.29 USD), Netflix (-0.02 Prozent auf 93.76 USD) und JDcom (-0.03 Prozent auf 28.70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-2.87 Prozent auf 673.82 USD), Micron Technology (-2.47 Prozent auf 285.41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.35 Prozent auf 151.95 USD), KLA-Tencor (-2.30 Prozent auf 1’215.08 USD) und Marvell Technology (-2.05 Prozent auf 84.98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28’402’047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.897 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

