Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 150 auf 134 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. John Colantuoni rät in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick dazu, bei Einzelwerten aus dem US-Internetbereich genauer hinzuschauen. Investitionen könnten vereinzelt die Margen beeinträchtigen und Sorgen um verschlankte Wertschöpfungsketten durch Künstliche Intelligenz manche Werte beeinträchtigen. Als bevorzugte große Werte nannte er Applovin, Reddit, Spotify und Uber sowie seine frische Kaufempfehlung Roku aus dem Bereich der mittelgroßen Unternehmen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 134.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 92.71
Abst. Kursziel*:
44.54%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 93.60
Abst. Kursziel aktuell:
43.16%
Analyst Name::
John Colantuoni
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
12:00
|Netflix or Paramount? Hollywood shudders over Warner Bros sale (Financial Times)
06:00
|Where the Netflix vs Paramount battle stands (Financial Times)
06:00
|Where the Netflix vs Paramount battle stands (Financial Times)
10.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
10.12.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
10.12.25
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Mittwochabend nach (finanzen.ch)
10.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|14:26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|74.36
|-2.27%
