Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

78.29
CHF
0.62
CHF
0.79 %
09.12.2025
BRXC
10.12.2025 07:38:16

Netflix Outperform

Netflix
78.29 CHF 0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 125 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe trotz guter Argumente für eine Übernahme von Warner Bros wohl viel Arbeit vor sich, die Behörden von einer wettbewerbsrechtlichen Zustimmung zu überzeugen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 125.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 96.71 		Abst. Kursziel*:
29.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 96.71 		Abst. Kursziel aktuell:
29.25%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

