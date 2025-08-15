Netflix 1002.66 CHF 0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.