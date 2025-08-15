|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.08.2025 13:48:36
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1’300.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 1’238.95
|
Abst. Kursziel*:
4.93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 1’239.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.90%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
15.08.25
|Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Börse New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|13:48
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:48
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|17.07.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:48
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.25
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|1’002.67
|0.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Neutral
|13:17
|
RBC Capital Markets
Salesforce Sector Perform
|13:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Overweight
|12:08
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|12:03
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|11:27
|
Deutsche Bank AG
thyssenkrupp Hold
|11:20
|
Deutsche Bank AG
SMA Solar Hold