Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 127,50 auf 124,00 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit der Quartalszahlen-Vorlage hätten die Aktien des US-Streaminganbieters deutlich stärker verloren als der marktbreite Index S&P 500, schrieb Doug Anmuth in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er macht dafür die Belastung durch Branchen-Schlagzeilen zu Fusionen und Übernahmen, Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und Umschichtungen von Anlegern in niedriger bewertete Titel verantwortlich./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 124.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 110.29
|
Abst. Kursziel*:
12.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 110.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.36%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Montagabend tief südwärts (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|12:20
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|12:20
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|12:20
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|87.90
|-0.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:43
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|12:43
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|12:42
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|12:41
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|12:41
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy
|12:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zurich Insurance Buy
|12:39
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy