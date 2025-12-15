Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’026 -0.2%  SPI 17’892 -0.2%  Dow 48’042 -0.2%  DAX 23’992 -0.4%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’686 -0.6%  Gold 4’330 0.6%  Bitcoin 69’566 -0.4%  Dollar 0.7947 -0.1%  Öl 59.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220
Top News
Kampf um "Twitter": Start-up fordert Namen - Musks X wehrt sich
Broadcom-Aktie im Minus - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden
D-Wave-Aktie gewinnt kräftig: Analysten positiv gestimmt
Warner-Übernahme: Aus für Paramount-Gebot und Trump-Schwiegersohn - Fokus auf Netflix-Aktie
Tesla-Aktie tiefer: Kalifornien bremst aus - Ein Monat Verkaufsverbot möglich
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

76.35
CHF
1.27
CHF
1.70 %
17:05:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 16:10:45

Netflix Kaufen

Netflix
76.35 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Netflix auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 125 US-Dollar belassen. Das Management von Warner Bros Discovery empfehle die Netflix-Offerte, da diese eine höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigung durch die Kartellbehörden und bessere Finanzierungssicherheit biete, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass sich Netflix letztlich durchsetzt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15
Fallender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 96.81 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 95.59 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:05 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Netflix Outperform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen