Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Netflix auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 125 US-Dollar belassen. Das Management von Warner Bros Discovery empfehle die Netflix-Offerte, da diese eine höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigung durch die Kartellbehörden und bessere Finanzierungssicherheit biete, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass sich Netflix letztlich durchsetzt./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Netflix Inc.
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
$ 96.81
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
$ 95.59
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|09:05
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
