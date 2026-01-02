Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aussichten 02.01.2026 17:09:00

Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.

Netflix
74.19 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Im Dezember 2025 haben 12 Experten die Netflix-Aktie analysiert.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Netflix ein Kursziel von 132,54 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,78 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 93,76 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--17.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 USD42,9217.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 USD42,9211.12.2025
Bernstein Research125,00 USD33,3210.12.2025
UBS AG150,00 USD59,9809.12.2025
UBS AG150,00 USD59,9808.12.2025
Jefferies & Company Inc.150,00 USD59,9808.12.2025
Bernstein Research125,00 USD33,3208.12.2025
Barclays Capital110,00 USD17,3205.12.2025
DZ BANK--05.12.2025

Redaktion finanzen.ch

