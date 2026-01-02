Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Aussichten
|
02.01.2026 17:09:00
Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.
Im Dezember 2025 haben 12 Experten die Netflix-Aktie analysiert.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Netflix ein Kursziel von 132,54 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,78 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 93,76 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|17.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|42,92
|17.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|42,92
|11.12.2025
|Bernstein Research
|125,00 USD
|33,32
|10.12.2025
|UBS AG
|150,00 USD
|59,98
|09.12.2025
|UBS AG
|150,00 USD
|59,98
|08.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|150,00 USD
|59,98
|08.12.2025
|Bernstein Research
|125,00 USD
|33,32
|08.12.2025
|Barclays Capital
|110,00 USD
|17,32
|05.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.12.25