Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

76.98
CHF
1.90
CHF
2.53 %
10:49:40
BRXC
17.12.2025 09:05:03

Netflix Buy

Netflix
76.98 CHF 2.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 134.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 94.57 		Abst. Kursziel*:
41.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 94.54 		Abst. Kursziel aktuell:
41.74%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:05 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Netflix Outperform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy UBS AG
