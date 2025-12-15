Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
76.98CHF
1.90CHF
2.53 %
10:49:40
BRXC
17.12.2025 09:05:03
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 134.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 94.57
|
Abst. Kursziel*:
41.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 94.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.74%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
