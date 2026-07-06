Netflix 62.90 CHF 1.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan reagierte mit seiner am Montag vorliegenden Anpassung auf zuletzt gesunkene Bewertungen in der Branche. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er auf aktuellem Kursniveau für höchst attraktiv./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.