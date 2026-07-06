Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
62.90CHF
0.73CHF
1.18 %
09:00:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.07.2026 08:29:35
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan reagierte mit seiner am Montag vorliegenden Anpassung auf zuletzt gesunkene Bewertungen in der Branche. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er auf aktuellem Kursniveau für höchst attraktiv./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 77.65
|
Abst. Kursziel*:
41.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 77.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.77%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
02.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Netflix Aktie News: Netflix schiesst am Donnerstagabend hoch (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.ch)
|
02.07.26