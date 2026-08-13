Cerebras Systems Aktie 155791967 / US15675D1037
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13.08.2026 16:00:51
NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
Der S&P 500 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.
Um 15:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.63 Prozent fester bei 7’797.55 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.430 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.318 Prozent fester bei 7’773.13 Punkten, nach 7’748.50 Punkten am Vortag.
Bei 7’797.55 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’763.18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.591 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 7’515.34 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 7’444.25 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Stand von 6’466.58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.69 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’797.31 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 5.26 Prozent auf 39.59 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4.59 Prozent auf 61.49 USD), Robinhood (+ 4.50 Prozent auf 99.18 USD), Albemarle (+ 3.26 Prozent auf 132.52 USD) und Netflix (+ 2.98 Prozent auf 76.42 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-15.32 Prozent auf 130.18 USD), Cerebras Systems (-11.77 Prozent auf 231.21 USD), Cisco (-8.27 Prozent auf 113.64 USD), Home Depot (-2.82 Prozent auf 297.65 EUR) und Newmont (-2.59 Prozent auf 114.79 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 4’098’442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.570 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Cerebras Systems am 13.08.2026
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