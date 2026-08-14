Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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14.08.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 77,98 USD.
Die Netflix-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 77,98 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'756 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 77,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,49 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1'482'234 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Gewinne von 62,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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