Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
13.08.2026 16:00:51
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1.03 Prozent auf 30’048.76 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent höher bei 29’784.06 Punkten in den Handel, nach 29’742.60 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’048.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29’757.62 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.14 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’264.10 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 29’366.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’849.04 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 19.21 Prozent zu. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 7.67 Prozent auf 115.99 USD), Nebius (+ 3.65 Prozent auf 268.67 USD), Netflix (+ 2.98 Prozent auf 76.42 USD), AppLovin (+ 2.83 Prozent auf 312.35 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.82 Prozent auf 97.50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cisco (-8.27 Prozent auf 113.64 USD), PDD (-2.13 Prozent auf 87.14 USD), Ross Stores (-1.58 Prozent auf 244.34 USD), Booking (-1.53 Prozent auf 209.01 USD) und Baker Hughes (-1.42 Prozent auf 63.37 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’098’442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.570 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
13.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AppLovin am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’084.50
|1.15%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.