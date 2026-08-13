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NASDAQ 100-Performance im Fokus 13.08.2026 16:00:51

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Baker Hughes
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Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1.03 Prozent auf 30’048.76 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent höher bei 29’784.06 Punkten in den Handel, nach 29’742.60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’048.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29’757.62 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.14 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’264.10 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 29’366.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’849.04 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 19.21 Prozent zu. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 7.67 Prozent auf 115.99 USD), Nebius (+ 3.65 Prozent auf 268.67 USD), Netflix (+ 2.98 Prozent auf 76.42 USD), AppLovin (+ 2.83 Prozent auf 312.35 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.82 Prozent auf 97.50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cisco (-8.27 Prozent auf 113.64 USD), PDD (-2.13 Prozent auf 87.14 USD), Ross Stores (-1.58 Prozent auf 244.34 USD), Booking (-1.53 Prozent auf 209.01 USD) und Baker Hughes (-1.42 Prozent auf 63.37 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’098’442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.570 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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