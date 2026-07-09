Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Er bewerte die Lage beim Streaming-Dienst im zweiten Quartal als neutral, schrieb James Heaney in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kurzfristig fehle es der Aktie an Kurstreibern. Seine Kaufempfehlung basiere auf den langfristigen Aussichten./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 75.59
|
Abst. Kursziel*:
45.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 75.58
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.54%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
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