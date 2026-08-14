Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Freitagabend auf rotes Terrain

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 77,87 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'696 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 77,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,49 USD. Bisher wurden heute 2'862'704 Netflix-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,70 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 62,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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