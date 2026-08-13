NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1.15 Prozent auf 30’084.50 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent höher bei 29’784.06 Punkten, nach 29’742.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30’168.05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’757.62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.26 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der NASDAQ 100 29’264.10 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’366.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’849.04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.35 Prozent nach oben. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 17.78 Prozent auf 206.45 USD), Sandisk (+ 13.67 Prozent auf 1’528.11 USD), Western Digital (+ 7.31 Prozent auf 487.29 USD), Intuit (+ 7.04 Prozent auf 358.29 USD) und Netflix (+ 5.43 Prozent auf 78.24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Cisco (-8.40 Prozent auf 113.47 USD), Lumentum (-5.58 Prozent auf 880.41 USD), PDD (-5.46 Prozent auf 84.17 USD), Monolithic Power Systems (-4.38 Prozent auf 1’362.55 USD) und SpaceX (-3.33 Prozent auf 141.29 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’321’515 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.570 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.54 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch