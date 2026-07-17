Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anstieg der Nutzungsdauer von 2 Prozent habe im Wesentlichen seiner Prognose entsprochen, allerdings bestünden Fragen zum Abonnentenwachstum, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cashflow für den Zeitraum 2026 bis 2027 etwas nach unten, glaubt jedoch weiterhin, dass der Streaminganbieter über solides Potenzial für mehrjähriges Wachstum verfügt./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
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Unternehmen:
Netflix Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 85.00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 74.35
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Abst. Kursziel*:
14.32%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 74.35
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Abst. Kursziel aktuell:
14.32%
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Analyst Name::
Doug Anmuth
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KGV*:
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