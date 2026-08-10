Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51.58 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.386 Netflix-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’437.27 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 07.08.2026 auf 74.14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43.73 Prozent.
Jüngst verzeichnete Netflix eine Marktkapitalisierung von 308.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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